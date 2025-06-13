Özata Denizcilik ile ASFAT Arasında Stratejik İş Birliği

Yapılan anlaşma doğrultusunda, ASFAT'ın yürütmekte olduğu savunma sanayii projelerinde Özata Denizcilik aktif rol alacak.

İmzalanan iş birliği anlaşması; askeri gemi inşası, modernizasyon çalışmaları ve yerli savunma projelerinde üretim kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor. Taraflar, Türkiye’nin savunma ve denizcilik alanında dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli üretimi artırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Özata Tersanesi’nin sahip olduğu altyapı ve teknik yeterlilik, ASFAT projelerinin daha hızlı ve verimli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Özellikle gemi inşa, bakım-onarım ve modernizasyon konularında yetkinliğini kanıtlamış olan Özata Denizcilik, ASFAT’ın farklı platformlarda yürüttüğü projelere mühendislik ve üretim desteği verecek.

Yapılan açıklamalarda, bu iş birliğinin sadece iki kurum arasındaki teknik ve ticari bir ilişki değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin gelişimine yönelik stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

Vira Haber