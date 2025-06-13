Tuzla’da Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti İhalesi Gündemde

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yetki alanında yer alan bu hizmetin özelleştirilmesi ya da farklı bir modelle yürütülmesi için adım atılması, sektörde dikkatle izleniyor.

İhaleye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, söz konusu adım; kamu hizmetinin niteliği, deniz emniyeti ve sektörel rekabet açısından da tartışmalara neden oldu. Bazı denizcilik çevreleri, kamu eliyle sunulan kılavuzluk hizmetlerinin özel sektöre açılmasının emniyet ve hizmet standardı açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İhale sürecine özel şirketlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Tuzla bölgesi, tersaneler bölgesi olması nedeniyle deniz trafiğinin yoğun olduğu bir hat olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin hangi koşullarda verileceği, fiyatlandırma ve denetim mekanizmaları da sektörün yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Vira Haber