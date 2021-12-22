Özel Sporcular Yüzme Branşı Tarihinde Bir İlk!

Sporcu kimliğiyle başarıdan başarıya koşan Hikmet Cem, VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 4x200m serbest bayrakta ikinci, 4x50m serbest bayrakta üçüncü, 400m serbest stilde üçüncü, 200m serbest stilde üçüncü, 4x50m karışık bayrakta üçüncü, 4x100m karışık bayrakta üçüncü olarak yüzme alanındaki madalyalarına yenisini ekledi.

10-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa Montluçon’da gerçekleşen Virtüs Dünya Şampiyonası’nda, Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımımız 3 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya kazanarak toplamda 24 Madalya ile Özel Sporcular Yüzme Branşı tarihinde bir ilki başardılar.

Hikmet Cem ve onun gibi pek çok çocuk ve gencin başarı haberlerini gurur ve mutlulukla takip ettiklerini belirten Hikmet Cem Sezgin'in annesi, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin “Otizmle 23 yıl önce oğlum Hikmet Cem’in dünyaya gelmesiyle tanışmış, yaşadığım zorluklar sonrasında onun gibi olan pek çok otizmli çocuğa umut olmak, otizmli çocuklarımızın derecesi ne olursa olsun eğitimle ilerleyebileceklerine beraber tanık olmak için model okul kurmaya karar vermiştik. Bugün pek çok öğrencimizin, mezunumuzun başarı haberleri ile gururlandığımız günler yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan Tohum Otizm Vakfı Okulu değerli öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımı müthiş bir tarih yazdı. Yüzme Milli Takımı’nda ülkemizi temsil eden oğlum Hikmet Cem, VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak madalyalarla döndü ve bizlere büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu, antrenörlerimizi, aileleri kutluyor; bugüne kadar oğlumu destekleyen onu antrene eden kıymetli hocamız Cevahir GÜRLER'e teşekkür ediyorum.” dedi.

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.