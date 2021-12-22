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İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı

İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı

Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 19.00 itibarıyla açıldı.

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Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 19.00 itibarıyla açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin iskele demirinin İstanbul Boğazı'ndaki kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde düşmesi sonucu askıya alınan gemi trafiğinin, saat 19.00 itibarıyla açıldığını duyurdu.

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