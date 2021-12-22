ASELSAN ve KOSGEB Güçlerini Birleştirecek

KOBİ’lerin 8 Şubat’a kadar başvurabileceği çağrı ile ilgili ASELSAN ve KOSGEB’den bir hamle geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün ile KOSGEB Başkanı Kurt, bir araya gelerek yürütülecek iş birliği çalışmalarını masaya yatırdı. Görüşmeye ASELSAN tarafından Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve KOSGEB’den Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Mehmet Görkem Gürbüz katıldı.

KOSGEB Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, “Bizlerle aynı vizyonu paylaşan, millileştirme yolunda ülkemize katkı sağlamak isteyen firmalarımıza imkan sağlamak, destek olmak amacıyla bugün KOSGEB tarafından lansmanı yapılan çağrı çok değerlidir. firmalara farklı kalemlerde (personel, makine-techizat, test vb) sağlanacak destekler sadece savunma sanayimizin değil, tüm sektörlerimize önemli katkı sağlayacaktır. Firmalara farklı kalemlerde sağlanacak destekler sadece savunma sanayimizin değil, tüm sektörlerimize önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

KOSGEB Başkanı Kurt da “ASELSAN’ın 2 bine yakın KOBİ’nin bulunduğu bir tedarik ağı var. KOSGEB olarak bu ekosisteme daha fazla KOBİ’yi entegre etmek istiyoruz. Yeni çağrımız ile KOBİ’ler, ASELSAN’ın talep etmiş olduğu ürünleri yerli imkânlarla üretmek için 6 milyon liraya kadar destek alabilecek. Çağrıyı ASELSAN ile iş birliği içerisinde hazırladık. Bütün süreçlerde de beraber olacağız.” diye konuştu.

PROGRAM GÜNCELLENDİ

KOSGEB, Ar-Ge’ye yönelik destek programını, bu yılın başında güncelledi. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adı verilen yeni destek programının ilk çağrısına Mart ayında elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük alanlarda çıkıldı.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

ASELSAN ile KOSGEB, 9 Haziran’da iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın 2. çağrısı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde yeni proje teklif çağrısı oluşturuldu.

HEDEF MİLLİLEŞTİRME

Çağrı, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için öncelikli sektörlerdeki işletmeler ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarını millileştirme kapsamındaki işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlıyor.

8 Şubat’a kadar başvuruya açık olan proje teklif çağrısı 3 ana başlıkta sağlanacak:

Savunma sanayi alanına yönelik:

QPL’e uygun askeri konnektörler, RF kablolar, yüksek ses seviyeli yönlü diyafram sürücü hoparlörler, akustik dönüştürücüler ve RF bileşenler

İlaç ve tıbbi cihaz alanına yönelik:

Ultrason cihazları, bilgisayarlı tomografi ve dijital mamografi cihazları, hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri, görüntü işleme ve tarama cihazları, robotik cerrahi sistemler, aşı ve bağışıklık ürünleri, tanı ve teşhis ürünleri, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretimine yönelik:

Raylı sistemlerde kullanılacak cer sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler, raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri, sistem entegrasyonu

6 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Çağrı kapsamında mikro işletmeler için 900.000 TL, küçük işletmeler için 1.500.000 TL ve orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL’ye varan destek sağlanacak. Bu destekler personel giderleri, makine-teçhizat giderleri, sınai mülkiyet hakları giderleri, test-analiz ve belgelendirme giderleri, danışmanlık-eğitim-tanıtım ve yurt içi/yurt dışı fuarlar gibi faaliyetler için katılımcı firmalara sağlanacak.