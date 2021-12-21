İTÜ Kavitasyon Tünelinin Açılışı Gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile Türk Loydu Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Acuner ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız, İTÜ Rektörü Prof. Dr.İsmail Koyuncu, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Korkut, SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Cenk Cumhur KIYKIM, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Gemi İnşaatı ile Denizcilik Sektörü’nün önde gelen isimleri katıldı.

Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, tünelin savunma sanayi ürünlerinin test edilmesinde kullanılacağını ifade ederek, "Bu tünel, gemi inşa projelerimizde, torpido projelerimizde, denizaltı projelerimizde, yeni tasarladığımız denizaltılarımızın, pervanelerimizin, torpidolarımızın testleri sırasında, tasarımların burada test edilmesi ve yeni teknolojiler üretilmesiyle ilgili önemli bir deneysel kabiliyet sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu ise yaptığı açıklamada: “Türk Loydu olarak katkı sağlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yüksek teknoloji pervane dizaynında önemli bilimsel katkılar sağlayacak kavitasyon tünelimizin en önemli yanı Donanmamızın ihtiyacı olan konularda sağlayacağı yüksek faydalardır. Özelikle torpido, denizaltı, savaş gemisi, insansız taşıtlar gibi savunma sanayisinde kritik öneme sahip platformların ve sivil deniz taşıtlarının kapsamlı performans, gürültü ve akış görüntüleme gibi deneylerinin yapılmasına imkân sağlayacak tünelimiz, teknik özelikleri bakımından alanında dünyanın ilk 7 test merkezi arasında yer almaktadır” dedi.

MİLGEM projesinden sonrası altyapı eksikliği nedeniyle pervane kavitasyon deneylerinin yurtdışına götürülmek zorunda kalınması sonucunda gizlilik gerektiren bilgilerin yurtdışına çıkmasını engellemek amacıyla İTÜ tarafından ARGE Projesi olarak dizayn ve inşa edilen, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli Kavitasyon Tüneli; Savunma Sanayii Başkanlığının "Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü" (TKY) programı çerçevesinde ASELSAN'ın destekleriyle finanse edilerek ülkeye kazandırıldı.

Türk Loydu’nun çelik yapı ve alüminyum imalat ile montaj kontrol hizmeti verdiği kavitasyon tüneli; suüstü harp gemileri ve denizaltıların gerek süratli gerekse sessiz seyirlerinde, vuruş ve duruş gücü performansı açısından önemli olan, düşük gürültü seviyeleri ile sevk edilebilmesi, sonar domu-tekne integrasyonu, pervane diskine gelen eksenel hızın üniformitesini sağlayacak form optimizasyonu, kavitasyonu azaltacak şekilde özel pervane dizaynı ve bunun gibi amaçlara hizmet edecek şekilde, büyük boyutlarda model pervanelerin ve diğer sevk araçlarının düzenli (uniform) akımda performans ve kavitasyon deneylerini gerçekleştirmek üzere kuruldu. Tesiste ayrıca büyük boyutlarda model pervanelerin ve diğer sevk araçlarının tekne modeli arkasında (dümen dahil) ya da simule edilmiş akımda performans ve kavitasyon deneyleri ve torpido/denizaltı ya da benzer cisimlerin etrafındaki akış karakteristiklerinin, gürültü izinin ve direncinin deneyleri de gerçekleştirilebilecek.