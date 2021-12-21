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  3. İTÜ EELISA Avrupa Üniversitesi ekibinden İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret
İTÜ EELISA Avrupa Üniversitesi ekibinden İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

İTÜ EELISA Avrupa Üniversitesi ekibinden İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

İTÜ EELISA Avrupa Üniversitesi ekibi, bilgi birikimini ve çalışmalarını ülkemizin köklü ve başarılı liseleri ile paylaşmaya başladı. Bu kapsamda ilk ziyaretini İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi.

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Gerçekleşen ziyarette, İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere, EELISA koordinatörü Emrah Acar ile İş paketi 9 ekibinden Dr. Saltuk Duran, EELISA projesini ve EELISA Innocore koordinatörü Bersam Sidal Bolat, EELISA Innocore projesini anlattı.

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İTÜ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, EELISA projesinin fırsatlarından ve yeni Avrupa mühendislik modelinin tohumlarını erken yaşlarda atılmasını sağlayarak güncel toplumsal sorunlara akıllı ve sürdürülebilir mühendislik çözümleri üretmek için İTÜ EELISA ekibi ile harekete geçti.

Vira Haber

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