Öztürk: Türkiye’nin yükünü denizden taşıyalım

Büyük Önder Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında bayram ilan edilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. Yıldönümü, ülkemizde törenlerle kutlanacak. İzmir’de 1 Temmuz Pazar günü saat 9.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Liman Başkanlığı’nın çelenk sunumu ile başlayacak törenler, Liman Başkanlığı önünde halat çekme yarışması ve Bergama yolcu gemisi ile denize açıldıktan sonra deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılması ile devam edecek.

Kutlamalar kapsamında İzmir kayığı ve diğer teknelerin sergilenmesi, Karşıyaka-Alsancak arası yelken gösterileri, İzmir Körfezi’nde su gösterileri, Karşıyaka Yelken Kulüp’te uzaktan kumandalı tekne yarışı, kite sörf gösterisi yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kordon’da deniz şehitleri anısına lokma dağıtılacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından Denizci Evi’nde “Ege Denizi’nde Yaşam” isimli fotoğraf sergisi düzenlenirken, İnciraltı’nda bulunan askeri müze halkın ziyaretine açılacak.

DENİZCİLİKTE BÜYÜME DEVAM

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Büyük Önder Atatürk’ün Türk denizciliğine verdiği değerin en büyük göstergesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıldönümünü kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Öztürk, “92 yıl boyunca ülkemiz denizcilikte çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Barbaros’un, Turgut Reis’in, Piri Reis’in torunları olarak “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefini yakalamak için çalışmaya devam ediyoruz. Denizlerde Türk bayrağımız beyaz listedeki yerini sağlamlaştırıyor. Tersanelerimiz ve yat imalat sektörümüz en kaliteli gemi ve yatları inşa edip dünyaya satıyor. Limanlarımız modern altyapı ve ekipman ile elleçleme kapasitesini sürekli artırıyor. Deniz turizminin gözbebeği olan marinalarımız, rakip ülkelerdekilerle boy ölçüşüyor. Ülkemiz kruvaziyer turizmde yeniden yükselişe geçiyor. Dalıştan sörfe kadar su sporlarında ülkemizin cazibesi artıyor. Su ürünleri üretimi ve ihracatında hızla büyüyoruz” dedi.

Türkiye’nin denizcilikte daha iyi yerlere ulaşma potansiyelinin olduğunu ifade eden Öztürk, dünyada deniz taşımacılığının payının yüzde 90’a ulaşırken, ülkemizde yüklerin büyük çoğunluğunun karayolu ile taşındığını söyledi. Öztürk, şöyle devam etti: “Ülkemiz limanları geçen yıl 10 milyon TEU’dan fazla yük elleçleyerek rekor kırdı. Limanlarımız bu yıl ilk 5 ayda 4.5 milyon TEU yük elleçleyerek global konteyner elleçleme miktarından tam 5 kat daha hızlı büyüdü. Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabetçi olabilmesi için ülkemizin yükü bedava otoyollar olan denizlere indirilmelidir. Limanların karayolu ve demiryolu başta olmak üzere altyapı eksikliği giderilmeli ve lojistik köylerle sanayi bölgelerine bağlanmalıdır. Türk limanları arasında taşımacılık için düzenlemeler yapılmalı, aktarma yüklerinin ülkemize çekilmesi sağlanmalıdır. Atılacak bu adımlar sayesinde ülkemiz bölgesel bir lojistik merkez olma fırsatını yakalayacaktır.”

Vira Haber