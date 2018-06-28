Malta, yardım gemisinin yanaşmasına izin verdi

Malta Başbakanı Muscat, geminin ülkeye yanaşmasına izin verildiğini ve gemideki sığınmacıların 8 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında paylaştırılacağını söyledi.

AB'nin son haftalarda denizde kurtarılan göçmenlerin kaderi konusunda yaşadığı ikinci kördüğüm çözüldü.

İtalya ve Malta'nın kıyılarına yanaşmasına 6 gündür izin vermediği 'Lifeline Mission' adlı yardım gemisine Malta'dan 'yeşil ışık' geldi.

SIĞINMACILAR 8 AB ÜLKESİ ARASINDA PAYLAŞTIRILACAK

,Malta Başbakanı Joseph Muscat, 6 gündür taşıdığı 239 Afrikalı göçmen ile birlikte Akdeniz'de mahsur kalan ve Alman sivil toplum örgütü 'Lifeline Mission' tarafından yönetilen yardım gemisinin, Malta'ya demirlemesine izin verileceğini duyurdu.

Muscat gemideki sığınmacıların 8 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında paylaştırılacağını söyledi.

Güvenlik incelemelerinden sonra uygun bulunan sığımacıların Fransa, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, İrlanda, Hollanda, Belçika ve Malta arasında paylaştırılacağı açıklandı. Ancak bu ülkelerin her birinin kaç sığınmacı alacağı belirtilmedi. Göçmenlerin gelişi konusunda iktidardaki koalisyon içinde çok büyük gerilimlerin yaşandığı Almanya'nın bu ülkeler arasında yer almaması dikkat çekti.

Muscat, Libya açıklarında denizden kurtarılan sığınmacıların siyasi mülteci olmak için uygun olup olmadıklarının kontrol edileceğini, ekonomik göçmen oldukalrı tespit edilenlerin ülkelerine geri gönderilebileceklerini belirtti.

Kurtarma işleminin Libya karasularında olması nedeniyle Malta'nın bu konuda bir yasal yükümlülüğü olmadığını da söyleyen Muscat ancak 'durumun bir insani kriz boyutuna varmasından önce harekete geçmek istediklerini' söyledi.

Gemideki bazı sığınmacıların sağlık durumunun giderek kötüleştiği gemiyi takip eden isimlerce belirtiliyordu.

GEMİYE GEÇİCİ OLARAK EL KONULACAK, MÜRETTEBATA SORUŞTURMA AÇILACAK

Muscat geminin demirleyeceği limanın belirlenmesinin ardından gemiye geçici olarak el konulacağını ve mürettebata 'yasa dışı olarak çalışma' suçundan soruşturma açılacağını da belirtti.

Muscat yardım gemisi görevlilerinin İtalyan yetkililerin uyarılarına rağmen sığınmacıları Libyalı yetkililerin kurtarmasına izin vermediğini söyledi.

Lifeline örgütü ise sığınmacıların Libyalı yetkililere teslim edilmesinin uluslararası hukuku ihlal edeceğini çünkü Kuzey Afrika ülkesinin bu kişiler için güvenli olmadığını savunuyordu.

Bu ay başında İtalya ve Malta Aquarius adlı yardım gemisinin ülkelerine demirlemesine izin vermemiş, yaklaşık 630 Afrikalı sığınmcıyı taşıyan gemi İspanya'ya kadar fazladan 1500 km yol kat etmek zorunda kalmıştı.

AB LİDERLERİ YİNE ORTAK ÇÖZÜM İÇİN TOPLANIYOR

AB liderleri birliğin yaşadığı göçmen krizini çözmeye yönelik ortak çözüm için yarın ve cuma günü Brüksel'de toplantılar gerçekleştirecek.

Vira Haber