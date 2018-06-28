ABD'de tekne alev alev yandı
ABD'nin Florida eyaletinde, bir balıkçı teknesi alev aldı. Teknede bulunan kaptan ve 5 kişi yangın söndürme gemisi tarafından kurtarıldı.
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ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale kentinde bir balıkçı teknesi denizin ortasında alev aldı. Teknede bulunan 6 kişi yangın söndürme gemisi tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Yanan teknenin kısa bir süre sonra battığı öğrenildi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, balıkçı teknesi, tekne, florida, deniz
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