Ünlü kaleci ve ailesi denizde fırtınaya yakalandılar!

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın file bekçisi Volkan, hava bozmaya başlayınca eşi Zeynep Demirel ile kızları Yade ve Yeda’yı zodyakla kıyıya gönderdi.

Kendisi ise kaptanla birlikte tekneyi güvenli bir limana çekti. Aile, akşam saatlerinde Bodrum Mantı’da buluşup yemek yedi.

Kaynak: Hürriyet

Vira Haber