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  3. Ünlü kaleci ve ailesi denizde fırtınaya yakalandılar!
Ünlü kaleci ve ailesi denizde fırtınaya yakalandılar!

Ünlü kaleci ve ailesi denizde fırtınaya yakalandılar!

Bodrum tatiline devam eden Volkan Demirel, önceki gün sıkıntılı anlar yaşadı. Demirel ailesinin bulunduğu tekne, fırtınaya yakalandı.

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Fenerbahçe ve Milli Takım’ın file bekçisi Volkan, hava bozmaya başlayınca eşi Zeynep Demirel ile kızları Yade ve Yeda’yı zodyakla kıyıya gönderdi.

Kendisi ise kaptanla birlikte tekneyi güvenli bir limana çekti. Aile, akşam saatlerinde Bodrum Mantı’da buluşup yemek yedi.

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Kaynak: Hürriyet

Vira Haber

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