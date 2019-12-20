Özyurt’a denizcilerden tam destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nin üyesi olan ve 29 Aralık 2019 tarihinde İzmir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’nın İzmir Bölge Seçimleri’ne aday olan Halil Özyurt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç’i makamında ziyaret etti ve seçimler ve tanıtım ajansının faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi, Dinç’ten bir Bodrumlu olarak desteğini istedi. Ziyarete BODER yönetim kurulu üyeleri Orhan Kavala, Itır Köylü, Numan Özyurt’ta katıldı.

Denizcilerin desteği çok önemli ve anlamlı…

Özyurt ziyarette yaptığı açıklamada “Antalya’da iki hafta önce düzenlenen toplantıda Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Denizli, İzmir ve Afyon’daki turizm temsilcileri beni desteklediklerini söylediler. Bugünde Orhan Dinç başkanımızı ziyaret ederek seçimlerle ilgili bilgi verdim, değerli görüşlerini ve desteğini aldım, O’da bizi ve çalışmalarımızı desteklediğini söyledi. Ege için Akdeniz için ülkemizin turizmi için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapmaya hazırız. Yönetim kuruluna girdikten sonra amacım üç kişilik icra kurulunda yer alarak turizm ve tanıtım ile ilgili Ege Bölgesi’nin önemli projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak olacak” dedi.

Özyurt’a desteğimiz tam…

Başkan Orhan Dinç ise Özyurt’a çalışmalarında başarılar dilerek tam olarak desteklediğini belirterek “26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında 19. Madde’nin 4. fıkrasında usul ve esasları belirtilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminde aktif olmanın hem deniz turizmine hem de deniz ticaretine çok fayda sağlayacağını biliyoruz. Bu süreç içerisinde kendisinin yanında olduğumuzu belittik ve başarılar diledik” dedi.

Vira Haber