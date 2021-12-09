Panama Kanalı, Sera Gazı Ücreti Almayı Planlıyor

30 Kasım'da Kolombiya'nın Cartagena kentinde düzenlenen AAPA Latino konferansında konuşan Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vásquez Morales, otoritenin yeni bir "Sera Gazı Emisyon Ücreti" içerecek yeni bir "Yeşil Gemi Sınıflandırması" sistemini uygulayacağını duyurdu.

Kanal uzun süredir yeşil nakliye için bir puan sistemi şeklinde bir "havuç" teşviki sunarak daha temiz gemilerin kanalın müşteri sıralamasında daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bir sera gazı ücreti, daha yüksek emisyonlu gemilerin operatörleri için küçük bir mali ceza oluşturacak.

Yeni şemaya göre Kanal, bir enerji verimliliği sıralaması kullanarak uzunluğu 125 fitin üzerindeki tüm gemileri sınıflandıracak. Üç faktörü içerecektir: geminin EEDI puanı; pruva pervanelerinin kullanımı gibi, taşıma sırasında operasyonel verimlilik önlemleri; ve sıfır karbonlu veya karbonsuz yakıtların kullanımı. Yetkiliye göre, bu faktörler bir kanal geçişi sırasında emisyonları yüzde 20-100 oranında azaltabilir.

Ücret tutarları henüz açıklanmadı ve yetkili makam, yeni sistemin pratikte nasıl işleyeceği konusunda armatörlerle görüşmelerde bulunduğunu söylüyor.

Kanal, karbonu kesmek için kendi çabasını gösteriyor. Çekme operasyonlarında yüzde 20 emisyon tasarrufu için 10 hibrit motorlu römorkör satın almayı planlıyor.

Vira Haber