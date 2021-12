Atatürk ve Kartal bu sergide buluşuyor

Bir kuru yük gemisinde altı yıl boyunca yaşayarak 30'dan fazla ülke gezen Ressam Ayşen Can'ın denizi merkezine alan eserlerinden oluşan dördüncü sergisi "Sır-lı Seyir" sanatseverle buluşmaya hazırlanıyor.

Üsküdar'da bulunan The Bosphorus House Istanbul'da 11 Aralık 2021'de başlayacak ve 25 Aralık 2021'e kadar devam edecek serginin öne çıkan eseri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde iken düşman gemilerini işaret edip, "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotu. Kartal İstimbotu, uzun yıllar sonra Tuzla'da yan yatmış halde bulunmuş ve gönüllülerden oluşan bir platform tarafından kurtarılarak orijinaline uygun olarak restore edilmişti.

Ressam Ayşen Can, Atatürk'ün derin ve kendinden emin bakışları altında yüksek dalgaları aşar şekilde resmettiği Kartal İstimbotu'nun yer aldığı eserine, "Geldikleri gibi giderler" adını verdiğini belirterek, Mavi Vatan'ın gündemde olduğu bugünlerde Türkiye'ye denizlerin önemini de bir kere daha göstermek istediğini söyledi.

Deniz, kararlılık ve cesaret veriyor

Denizci eşi Kapt. Mustafa Can ile birlikte altı yıl boyunca kuru yük gemisinde yaşadığını ve okyanuslar aşarak 30'dan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini dile getiren Can, "denizin belirsizliğinin sizi her an hazır olmak zorunda bırakarak kararlılık ve cesaretinizi artırıyor. Bu öyle bir belirsizlik ki, gemide ancak kara kalem resim yapabiliyorsunuz. Uzun süren karanlığın ardından güneşin kendini göstermesi ise adeta ikinci doğuşun müjdesi gibi geliyor. Bu nedenle eserlerime zaman zaman devasa dalgalarla boğuşan gemileri, zaman zaman da dingin sularda süzülen yelkenlileri aktarıyorum" dedi.

Ana konu deniz ve denizci halleri

Can'ın şimdiye kadar imza attığı eserlerinde zaferden dönen kadırgalar, kıtaları birbirinden ayıran Atlas Okyanusu, gittikçe kendini hissettiren küresel Isınma, bir yelkenlinin seyri, evine hasret duyan denizciler, denizin verdiği huzur ve dinginlik, gemilerin seyri, ıssız adalar, deniz kızı, deniz feneri, kayıp kıta Atlantis, kayıklar ve yakamoz gibi konulara odaklanıyor. Sanatçının son sergisi için hazırladığı iki eseri ayrıca 500 eşarpta desen olarak kullanıldı. Bu eşarpların satışından sağlanacak gelir, öğrencilere burs olarak kullanılmak üzere, Çankırı Vakfı ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Vakfı'na aktarılacak.

İki eseri deniz müzesinde

Şimdiye kadar üç kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergi, çalıştay ve sempozyuma katılan Can'ın eserleri Türkiye ve dünya çapında birçok sanatseverin özel koleksiyonunda yer alıyor. İki eseri deniz müzesinde daimi koleksiyonda yer alan Can, çalışmalarını İstanbul’daki kendine ait Şen Atölye'de sürdürüyor ve resim dersleri de veriyor.

