Aralık Sayısı Çıktı

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin aralık ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen dünya ekonomisi ve denizcilik piyasaları üzerine değerlendirmeler yer alıyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar...

Vira Haber