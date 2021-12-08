Tekfen Holding, Dünya Su Liderleri arasında

Tekfen Holding, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin İklim Değişikliği Programı’nda “A-“ bandında derecelendirilerek Türkiye İklim Liderleri arasında, Su Güvenliği programında ise bu yıl da “A” derecelendirme notu alarak “Water Security A List- Su Güvenliği A Listesi”nde yer aldı.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla binlerce şirketin çevre verilerini raporlamasını ve paylaşımını hedefleyen CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nın detaylı derecelendirme sonuçları açıklandı. Yarattığı değer ve istihdamla Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan Tekfen Holding, CDP İklim Değişikliğinde ”A-“, Su Güvenliği programında ise ”A” derecelendirme notu aldı.

Tekfen Holding, 2017 yılından bu yana CDP’ye resmi raporlama yapıyor

İlk kez 2010 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan Tekfen Holding, 2017 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na, 2018 yılından bu yana da CDP Su Güvenliği Programı’na resmi raporlama yapıyor. Dünya çapında 13 binin üzerinde şirketin raporlama yaptığı süreçten Tekfen Holding, 2020 yılında her iki program kapsamında “A” derecelendirme notunu alan Türkiye’deki tek şirket, dünyada ise 63 şirketten biri olmuştu. Tekfen Holding, bu yıl da dünya çapında 3.368 şirketin raporlama yaptığı Su Güvenliği Programında ‘A’ derecelendirme notu alan Türkiye’deki 3 şirketten biri olurken, dünyada 118 şirket arasında yer aldı.

Konuyu değerlendiren Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır şunları söyledi: “Kurucularının çevre ve doğayla ilgili çok önemli girişimlere imza attığı Tekfen Holding’de bu konular kurumsal DNA’mızın ayrılmaz bir parçasıdır. İşimizi yaparken çevreye ve doğal kaynaklara karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyor ve iş stratejilerimizi belirlerken iklim ve su krizinin etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Biz suyu dünyadaki en değerli kaynaklardan biri olarak görüyoruz. İklim krizinin de etkisiyle, tüm dünya gibi ülkemiz de hızla su fakiri olma yolunda ilerliyor. Bu gerçeğin bilincinde olarak, etkin su yönetimi için tüm sahalarımızda gerekli adımları atıyor, Ar-Ge ile de etki alanımızı geliştirmeye ve su tüketimini azaltmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tarımda sulama verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Bu konuda sözleşmeli üreticileri bilgilendirip, eğitiyoruz. Modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması için paydaşlarla iş birlikleri oluşturuyoruz. Tarımsal üretimde dijital çözümleri kullanıyoruz. Enerji ve inşaat işlerimizde yeşil çözümlere odaklanıyoruz. CDP’nin derecelendirmelerinde tüm bunlar etken oluyor. İklim Değişikliğinde “A-“, Su Programında ise “A” bandında derecelendirilerek, üst üste ikinci kez “Global Su A Listesi” içerisinde ve Küresel Su Liderleri arasında yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çevre konusundaki performansımızda çıtayı sürekli daha yükseğe çekmeye devam edeceğiz.”

Tekfen Holding SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) Koordinatörü Zafer Demirci ise şöyle konuştu: “Dünyamızın %70′ini kaplayan suyun, yaklaşık %0,3′ü kullanılabilir ve içilebilir özellikte. Su kaynağımız kısıtlı iken, nüfusun da artmasıyla birlikte, yeterli ve temiz suya erişim her geçen gün giderek zorlaşıyor. Bilimsel veriler hem küresel ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Bu bilinçle Su Politikamız ile prensiplerimizi ve taahhütlerimizi kamuyla paylaştık. Su ile ilgili risklerimizi ve fırsatlarımızı sistematik olarak belirliyor ve bu risk ve fırsatlarımızı iş stratejilerimize entegre ediyoruz. Su verilerimizi izliyor, ölçüyor, analiz ediyor ve sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Vira Haber