Panama,Aquarius'un kaydını iptal edecek

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ortak yayımlandıkları açıklamada, Panama Deniz İşletmesi'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un kaydını iptal etmeye zorlandığı yönündeki beyanını aktardı.

Panamalı yetkililerin Aquarius'a gönderdiği resmi bildiride, İtalyan yetkililerin kendilerini "Aquarius'a karşı acilen harekete geçmeleri yönünde uyardığı" bilgisinin yer aldığının belirtildiği açıklamada, bildirideki "Ne yazık ki, (Aquarius'un) kayıt defterinden çıkarılması gerekmektedir çünkü Panama hükümeti ve Avrupa limanlarına giden Panama filosu için siyasi bir sorun teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Aquarius'un tüm ilgili şart ve standartları karşıladığı halde bu durumla karşılaştığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar, Panama Deniz İşletmesi'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un kaydını İtalyan hükümetinin küstah ekonomik ve siyasi baskılarıyla iptal etmeye zorlandığına dair açıklamasından ötürü afallamıştır. Bu duyuru, çaresizce güvenli bir yere ulaşmaya çalışan yüzlerce erkek, kadın ve çocuğu sudan bir mezara mahkum etmektedir. Aynı zamanda Orta Akdeniz'de son kalan, bir devlete ait olmayan arama kurtarma gemisi Aquarius'un insani misyonuna da büyük bir darbe indirmektedir. Her iki kuruluş da Avrupalı hükümetlerden Panamalı yetkililere İtalyan hükümeti tarafından dile getirilen tehditlerin temelsiz olduğu bilgisini teyit ederek veya acilen geminin kullanabileceği yeni bir bayrak düzenleyerek Aquarius'un görevine devam etmesine olanak sağlamasını talep etmektedir."

"İtalyan hükümetinin bu eylemini şiddetle kınıyoruz"

Açıklamada, "SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar, İtalyan hükümetinin ne derece ileri gitmeye istekli olduğunun bir kanıtı olan bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bunun tek sonucu insanların denizde ölmeye devam etmesi olacak ve ölüleri saymak için bile bölgede bulunabilecek bir şahit olamayacak." denildi.

MSF Acil Durum Birimi Başkanı Karline Kleijer'in "insan hayatı pahasına kendi siyasi çıkarlarına hizmet eden kötü ve saldırgan taktikler uygulayan" Avrupalı liderlerin hiç de vicdanı rahatsızmış gibi görünmediği şeklindeki sözlerinin aktarıldığı açıklamada, Kleijer'in "Bu trajedi bitmek zorunda ama bu ancak Avrupa Birliği (AB) hükümetleri Aquarius'un ve diğer arama kurtarma gemilerinin ihtiyaç olan yerlerde hayat kurtarıcı yardımları sağlamaya devam etmesine izin verirse mümkün olabilir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yıl başından bu yana bin 250'den fazla kişinin Orta Akdeniz'de boğulduğunun bilindiği ancak bazılarından haberdar bile olunamadığı için sayının aslında çok daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan SOS Mediterranee, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Aquarius'un "Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla yaptığı uzun ve karmaşık müzakerenin ardından" uluslararası sularda 17'si çocuk ve 1'i hamile kadın olmak üzere toplam 47 kişiyi kurtardığını da duyurdu.

İtalya, baskı yapılmadığını savunuyor

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklama yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Panama'ya bu yönde bir baskı yapılmadığını savundu.

Salvini, "Hiçbir ülke, denizdeki kurtarma operasyonlarına köstek olan, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla iş birliğini reddeden, İtalya gibi demokratik ülkelere saldıran ve yasa dışı göçmenleri Avrupa'da dağıtmak isteyen bir gemiyle tanımlanma sorumluluğunu almak istemez." dedi.

İnsan kaçakçılarına ve düzensiz göçe yardım edenleri ifşa ettiğini söyleyen Salvini, "Son birkaç saatte, kaçakçılar işlerine devam etti ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da iş birliğinden avantaj sağlayarak küçük botlara insanları doldurdular. Bunlardan biri de son olarak Libya'nın Zuvare şehri açıklarında 50 kişiyi kurtaran (Aquarius'un yeni ismi) Aquarius2. Her birinde 100 göçmenin bulunduğu diğer iki bot ise denizde seyrediyor olmalı." diye konuştu.

Panama, 21 Eylül tarihinde "Akdeniz sahillerinde kurtarılan göçmen ve sığınmacılara ilişkin geminin uluslararası yasal prosedürlere uymadığıyla ilgili ihbarların alınması nedeniyle" Aquarius'un kaydının iptal sürecini başlattığını duyurmuştu.

Vira Haber