Yaralı denizci okyanusda kurtarılmayı bekliyor

'Thuriya' isimli teknenin direğinin Hint Okyanusu'ndaki bir fırtınada kırılması nedeniyle Tomy, Avustralya'nın batısından 3 bin 200 kilometre açıkta tek başına kurtarılmayı bekliyor.

Denizci, sırtından ağır yaralandığı ve hareket edemediği, yeme-içme eylemlerini gerçekleştiremediği mesajını ulaştırmayı başardı.

Yarışmayı düzenleyenler, Tomy'nin yatağında hareket edemez halde yattığını söyleyerek, mümkün olan en kısa zamanda yardım ulaştırılması gerektiğini açıkladı.

Biri Avustralya'dan diğer, Hindistan'dan olmak üzere iki askeri uçağın Pazar günü durum tespiti yapmak üzere teknenin üzerinde uçtuğu, ancak denizci ile irtibat kuramadıkları belirtiliyor.

Fransız bir devriye gemisinin, denizcinin yanına Pazartesi ya da Salı günü ulaşması bekleniyor.

Avustralya'ya ait helikopter yüklü bir fırkateynin yolda olduğu ancak yaralı denziciye ulaşmasının 4 gün süreceği belirtiliyor.

Hindistan Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarına katılmaları için iki gemiyi yola çıkardıklarını duyurdu.

Dünyayı turlayan ilk Hint denizci

39 yaşındaki deniz komandosu, 2013 yılında dünyanın etrafında turlayan ilk Hint denizci olmuştu.

Uydu telefonunun kırılması nedeniyle, bir mesajlaşma ünitesi ile iletişim kuruyor.

Cumartesi günü, "Yürümem oldukça zor. Sedyeye ihtiyacım olabilir. Teknenin içinde güvendeyim. Uydu telefonu çalışmıyor" mesajını paylaştı.

Tomy'nin acil durum çantasında ek bir uydu telefonu olduğu, ancak şu an ona ulaşamadığı belirtiliyor.

Fırtınada kendi yatı zarar gören İrlandalı yarışçı Gregor McGuckin de, gerekli tamiri yaptıktan sonra, 150 kilometre uzaklıktaki Tomy'ye ulaşmaya çalışıyor.

Yarışmayı düzenleyenler, 11 yarışmacının çoğunun kuzeyden giderek fırtınaya yakalanmamayı başardıklarını açıkladılar.

Golden Globe'da klasik tekneler yarışıyor, iletişim aygıtları hariç elektronik araçların kullanımına izin verilmiyor.

'Thuriya' isimli tekne, 1968'deki ilk Golden Globe yarışmasını kazanan Robin Knox-Johnston'un teknesi Suhaili'nin bir kopyası.

DÜNYANIN EN ZOR YARIŞI

Altın Küre Yelken Yarışı, uzun rotası ve ağır şartları nedeniyle dünyanın en zor deniz yarışı olarak biliniyor.

Dünyanın etrafını tek başına, karaya ayak basmadan ve iletişim hariç teknolojik araçlar kullanmadan dolaşarak yapılan yarış, 1968'den bu yana düzenleniyor.

Hint Abhilash Tomy ve farklı ülkelerden 18 denizcinin katıldığı yarış, 1 Temmuz 2018’de Fransa’nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Les Sables d’Olonne şehrinden başlamıştı. Yarıştaki diğer denizciler, Hint Okyanusu'ndaki fırtınaya yakalanmamak için kuzeyden gitmeyi tercih etmişti.

Vira Haber