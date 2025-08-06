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Panama’dan Yaşlı Gemilere Kayıt Yasağı

Panama’dan Yaşlı Gemilere Kayıt Yasağı

Dünyanın ikinci büyük bayrak devleti olan Panama, karanlık filo ile mücadele kapsamında önemli bir karar aldı.

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Buna göre, 15 yaşından büyük tanker ve dökme yük gemileri artık Panama bayrağı altına kaydedilmeyecek.Panama Gemi Sicili tarafından yapılan açıklamada, nitelik odaklı bir yaklaşım benimsenerek sıkı denetimlerle filonun uluslararası düzenlemelere uyumunun sağlanacağı ve daha güvenli, sürdürülebilir bir denizcilik sektörü hedeflendiği belirtildi.

Ülke, geçmişte kayıtlı karanlık filo tankerlerinin fazlalığı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmış ve çok sayıda gemiyi sicilden çıkarmıştı.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, geçen yıl sonunda yaptırımlara tabi gemi sayısı 1.000’i geçti. Bu gemilerin 800’ünden fazlası sigortasız ve ortalama yaşları 21, bu da dünya ortalamasından sekiz yaş daha fazla. Uzmanlar, bu durumun çevresel felaket riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Vira Haber

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