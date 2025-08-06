Gökçeada Açıklarında Kılıç Balığı Avı Sırasında Oltaya Sapan Köpek Balığı Takıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir'in kılıç balığı avı sırasında, oltasına yaklaşık 6 metre boyunda sapan köpek balığı takıldı.
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Köpek balığı tekrar doğal ortamı olan denize bırakıldı. Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. İlker Özdemir'in Kaleköy açıklarında kılıç balığı avı sırasında paragat oltasına yaklaşık 6 metre boyunda, sapan köpekbalığı takıldı. Köpek balığının o anları cep telefonuyla kaydedildi.
Özdemir ve arkadaşları daha sonra oltadan kurtardıkları köpek balığını tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.
Vira Haber
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Etiketler : Gökçeada, Kılıç Balığı Avı, Köpek Balığı
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