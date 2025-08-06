Türkiye Limancılık Sektörü 2025 Raporu Yayınlandı
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), üniversiteler ve üye limanlarının katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Limancılık Sektörü 2025 Raporu”nu yayımladı.
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Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan rapor, artık TÜRKLİM’in web sitesinde erişime açık.
Rapor, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerden Türk limancılık sektörünün performansına, güvenlik önlemlerinden sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede önemli veriler ve analizler sunuyor. Ayrıca Türkiye limancılık sektörünün yatırım ihtiyaçları ve çözüm önerileri de detaylı şekilde ele alınıyor.
Raporun tamamına ulaşmak için: www.turklim.org
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Etiketler : TÜRKLİM, Liman, Türkiye Limancılık Sektörü
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