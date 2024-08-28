Pandemi Döneminde İşsiz Kaldı, 4 Yıldır Denizdeki Atık Metalleri Paraya Çeviriyor

Tüpsüz dalış yaparak yaklaşık 4 yıldır denizden metal atık çıkaran Uludağ, bu yıl için hedefinin 100 ton metal atık toplamak ve 1 milyon TL kazanmak olduğunu belirtti.

Otobüs ve kamyon şoförü olarak çalışırken pandeminin etkisiyle işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ (37), Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yüzdüğü sırada denizin dibinde metaller fark etti ve bu durumu fırsata çevirerek metal toplama işine başladı. Palet ve gözlüğüyle tüpsüz dalış yaparak denizden çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak ailesine büyük bir katkı sağlayan Uludağ, yaklaşık 4 yıldır Antalya'nın birçok sahilinde metal çıkardıktan sonra şimdi de Alanya sahillerinde aynı işi yaparak ailesine gelir sağlamayı sürdürüyor. Şu ana kadar 180 ton metal atık toplayan Uludağ, bu yıl hedefini daha da büyüterek 100 ton metal toplayıp 1 milyon TL kazanmayı amaçlıyor.



"Alanya'da yaklaşık 4 ton atık çıkardım"

Erhan Uludağ, pandemi dönemindeyken dalış yaptığımda denizde metallerin olduğunu fark ettim. Yaklaşık 4 senedir bu metalleri çıkartmaya devam ediyorum. Bu sezon Antalya bölgesinde 56 ton metal atık çıkardım. Şimdi Alanya'da metal toplamaya başladım. Alanya sahillerinden denizin alt kısmı içler acısı aşırı derece atık var. Alanya'da şuana kadar yaklaşık 4 ton metal çıkardım ve çıkarmaya da devam ediyorum. Sahil şeridi tamamen metal atıklarla dolu” dedi.



“Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var”

Alanya sahilinde metal atıkların çalışma yapılarak temizlenmesi gerektiğini aktaran Uludağ, “Ben gücümün yettiklerini çıkarabiliyorum. Günlük yaptığım çalışmada denizden 350-400 kilo grama kadar metal atık çıkarabiliyorum. Alanya'da birçok sahil bölgesinde denizin altı hurdalık gibi gerçekten. Bunların bir an önce çalışma yapılık çıkarılması lazım. Çok ağır metallerin oluşan yıkılmış iskeleler ve kopan parçalar var. Bunları elimden geldiği kadar ben çıkarmasını yapıyorum ama bu kendimce sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığım bir olay. Yaklaşık 4 senedir 180 ton civarında denizden atık metal çıkardım ve hala da çıkarmaya devam ediyorum. Bu sene hedefim 100 ton metal atık çıkarmak ve bu atıklardan 1 milyon TL kazanmak. Şu ana kadar sezon boyunca yaklaşık 60 ton metal atık çıkardım. Ben Antalya bölgesindeki sahil şeritlerinden yaklaşık 4 senedir bu metal atıkları temizliyorum. Devlet yetkilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu güne kadar hiç kimse beni arayıp ‘seninle bir çalışma yapalım' demedi. Denizin içinde inanılmaz şekilde metal atıklar var ve bunlar insan sağlığına zarar verebilir. Yetkililerden bana ulaşmalarını ve bunlarla alakalı bir çalışma yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

Vira Haber