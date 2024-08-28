Sarıyer'de Av Sezonu Öncesinde Balıkçılar Son Hazırlıklarını Yapıyor

Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçıların hazırlıkları havadan görüntülendi.

15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül'e sayılı günler kala Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balıkçılar, bir önceki avlarda hasar gören teknelerini onarırken ağlarını ise ilmek ilmek örerek yeniliyor. Yasağın kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar, yeni sezondan ümitli olduklarını söyledi. Öte yandan, balıkçıların son hazırlıkları havadan görüntülendi.



“Geçen sene balık yoktu, bu sene Allah şükür her şey var”

Teknelerinin hazırlıklarını bitirdiklerini söyleyen Balıkçı olan Aytaç Girit, “Ağlarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Personelimiz geldi. Ağlarımızı bitiriyoruz. Bu sene inşallah palamut çok güzel gözüküyor. Palamuttan sonra çinakop, istavrit bu sene denizimiz bol gözüküyor. Geçen sene balık yoktu. Bu sene Allah şükür her şey var. Havalar iyi gittiği sürece halkımıza iyi balık yedireceğiz. Denizciliğin kıyısı yok. Hava estiğinde karaya ineriz onun haricinde hep denizdeyiz. Bizden genelde ucuz balık ama aracılardan kaynaklı halkımız pahalıya yiyor. Tutuğumuz balıkları hallere gönderiyoruz. Hallerden esnaf alıyor. Biz satış işlerine karışamıyoruz. Hallerden satış oluyor” dedi.



“Bu sene daha iyi”

Yıllardır balıkçı olan Yunus Girit ise, “Bir yaz boyunca sezon kapandığı için. Teknenin bakımları, ağ bakımlarını sezona hazırlık olarak sürdürüyoruz. Geçen sene balık popülasyonu düşüktü. İstavrit ve hamsi haricinde balık yoktu. Bu sene daha iyi gözüktüğü belli” şeklinde konuştu.

Vira Haber