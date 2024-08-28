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Sinop’ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sinop’ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sinop Akliman Feneri mevkiinde bu sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.

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Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu denizden çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Sinop Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla morga götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Vira Haber 

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