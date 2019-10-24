Paşabahçe Vapuru ihale ile satılacak

İstanbul’daki “Bahçe” serisi 3 vapurdan en hızlısı olan ve şu anda Beykoz’da atıl durumda bulunan Paşabahçe Vapuru'nun satışı için ihale açıldı.

Beykoz'a getirilen ve bir dönem nikah salonu olarak kullanılan Paşabahçe Vapuru'nun verimli olarak kullanılmaması ve Beykoz Belediyesi önünde çürümeye terk edilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 1952 inşa tarihli, Türk Bayraklı, İstanbul Beykoz mevkiinde bulunan Paşabahçe isimli şehir hatları yolcu gemisinin, 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7'nci maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulü ile satışı ve sökümü yapılacak.

İhale İstanbul Liman Başkanlığı’nda 4 Kasım 2019 tarihinde saat 16:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale konusu Paşabahçe Vapuru’nun tahmini satış bedeli 2 yüz 73 bin Türk Lirası olarak belirlenirken geçici teminat miktarı ise 8 bin 190 lira.

Paşabahçe Vapuru bir dönem İstanbul’daki “Bahçe” serisi 3 vapurdan en hızlısıydı. 22 Haziran 1952’de İtalya’nın Toronto kentinde suya indirildi. Dev gemi 60 saat sonra İstanbul’a ulaştı. 73 metre uzunluğundaki 994 grosstonluk Paşabahçe, 17 Ekim 1952’de İstanbul’da seferlerine başladığında kardeşleri sayılan Dolmabahçe ve Fenerbahçe Vapurlarından daha süratli yol alıyor, adeta havasından geçilmiyordu.

BEYKOZ BELEDİYESİNİN BÜNYESİNE GEÇTİ

Paşabahçe yarım asır hizmet verdi. Ancak emektar vapur, 2010’da hurdaya çıkartılarak Beykoz Belediyesi’nin uhdesine geçti. İlk zamanlar nikah salonu olarak kullanılan vapurun, onarılıp müzeye dönüştürülmesi planlandı. Ancak ihale için 3 milyon lira telaffuz edilince bu fikirden vazgeçildi. Paşabahçe’nin akıbeti bir türlü belli olmayınca sosyal medyada “Hurdaya çıktı, parçalanacak” tartışmaları başladı.

EKOLOJİK YAŞAMA ZARAR VERİR

Bu durum tepkilere neden olunca, bu kez de denize batırılıp, dalış sporuna hizmet etmesi düşünüldü. Ancak çevreciler, tonlarca ağırlığındaki iskeletin su içerisinde paslanıp ekolojik yaşama zarar vereceği gerekçesiyle bu duruma karşı çıktı.

Vira Haber