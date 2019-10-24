Denizcilikte en çok AR-GE harcaması yapan şirketler

“Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket ASELSAN oldu. Ar-Ge 250 araştırmasının ilk 10’unda savunma şirketleri yer alırken, denizcilik sektöründen birçok firma da ilk 250 şirket arasında

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasına göre 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge 250 araştırmasının zirvesinde savunma sanayinin gururu, kamu kuruluşu ASELSAN var. Aselsan’ın Ar-Ge harcamaları bu yıl 2 milyar 162 milyon liraya ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün verdiği bilgiye göre şirket 2018 yılında 65 milyon doları öz kaynaklı, 410 milyon doları dış kaynaklı olmak üzere toplamda 475 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN sözleşmeli projeler dışında her yıl cirosunun yüzde 7’sini yenilikçi araştırmalar ile mevcut sistemleri daha ileriye taşımaya ve yeni teknolojileri bu sistemlere dahil etmeye yönelik “Öz kaynaklı Ar-Ge projeleri” için ayırıyor.

TİM Turkish Time Dergisi tarafından yapılan Türkiye’nin Ar & Ge şirketleri sıralarından denizcilik sektöründen de birçok firma bulunuyor. Adını açıklamak istemeyen şirketler dışında, gemi inşa sanayinde elkon, 156. sırada bulunan SİRENA Marine ardından ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Tuzla Gemi 168, GURDESAN 171, MEG Gemi, Sedef 235 sıra yer bulurken Sefine Tersanesi de en çok AR-GE harcaması yapan 250 şirket arasında…

Vira Haber