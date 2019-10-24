Rus gemisi Boğazdan refakatsiz geçti
Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.
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Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale boğazdan geçti
36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.
Öte yandan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.
Vira Haber
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Etiketler : Rus savaş gemisi Vasiliy Bikov, Çanakkale Boğazı, Yunanistan, gemi, sahil güvenlik
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