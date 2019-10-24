İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. BOĞAZLAR

  3. Rus gemisi Boğazdan refakatsiz geçti
Rus gemisi Boğazdan refakatsiz geçti

Rus gemisi Boğazdan refakatsiz geçti

Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.

A+A-

Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale boğazdan geçti

36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.

Vira Haber

Bu haber toplam 8 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.