Bodrum'da dünyanın en büyük sevgi çemberi

American Hospital The Bodrum Cup, ses getiren etkinliklerine dünyanın en büyük sevgi çemberiyle devam etti. Yarışın ikinci günü Kissebükü Koyu'nda teknelerin su üzerinde buluşmasıyla dünyanın en büyük sevgi çemberi tüm dünyaya sunuldu.

23 Ekim'de gerçekleşen Anadolu Sigorta Etabı'nın kazananı da yüzlerce yat arasından HIZIR 1 oldu. Yarışlar bugün Kissebükü – Kissebükü rotasında gerçekleşecek Metro Etabı'yla devam edecek.

Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla bu sene 31'inci yılını kutlayan The Bodrum Cup, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Bodrum – Kissebükü rotasında gerçekleşen Anadolu Sigorta Etabı'nın ardından dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptı.

Yelkenliler, Gökova'nın ilk koyu Kissebükü sahil kıyısının önünde toplanarak, yuvarlak şekilde dizildi ve bir çember oluşturdu. The Bodrum Cup bu sevgi çemberi sayesinde tarihi güzeliğiyle öne çıkan Kissebükü Koyu'na dikkat çekti. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle doğayı korumanın ve insanla doğa birlikteliğinin gücü vurgulandı.

Aynı gün düzenlenen 5 mil uzunluğundaki ikinci yarış Anadolu Sigorta Etabı'nın kazananı ise HIZIR 1 oldu. 24 Ekim saat 11.00'de başlayan yarış ise Metro Etabı kapsamında Kissebükü – Kissebükü arasında yapılacak.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup olarak bölgenin tarihsel ve doğal güzelliklerine de sahip çıkmak önemli bir geleneğimiz ve sorumluluğumuz. Cennet gibi doğal güzelliklere ve cazibe merkezlerine sahip olan Bodrum, Türkiye'yi dünyaya tanıtan en özel yerlerden birisi. Sosyal duyarlılığı yüksek bir organizasyon olarak hem Bodrum'daki hem de Türkiye'deki tüm doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla 23 Ekim'de Kissebükü Koyu'nda buluştuk ve dünyanın en büyük sevgi çemberini yaptık” dedi.

Vira Haber