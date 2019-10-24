KOSDER’de Personel Müdürleri İstişare toplantısı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı şirketlerin personel müdürlerini bir araya getirdi.

Personel Müdürleri İstişare Toplantısı’nın açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Müdürü Tibet Özay yaptı.

Tibet Özay açılış konuşmasında: “Personel departmanları olarak yaşadığımız sorunları masaya yatırıp fikir birliği yaparak, birbirimizden örnek alıp mağduriyetlerimizi en aza indirmeyi planlamaktayız. “ ifadelerini kullandı.

Ayrıca sektörde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin KOSDER’in çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Özay yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Derneğimiz tarafından Kerch Kanalı beklemelerinden dolayı yaşanılan ticari kayıpların sonlandırılması ve bu soruna çözüm bulunması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bununla birlikte düzensiz göçmenlerin Salvini Kararnamesi ile İtalya tarafından kabul edilmemeleri hakkında Deniz Ticaret Odası ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli çalışmalar yapılmıştır.”

Tamamı interaktif olarak yapılan istişare toplantısında; başta gemi adamlarının evrakları ile ilgili yaşanan sorunlar olmak üzere, limanlara has özel uygulamalar, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kurduğu stajyer portalı konuları ele alındı ve sektörde yaşanan sıkıntılar ile çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Vira Haber