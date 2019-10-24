Denizciler ClassNK’da bir araya geldi

Yapılan toplantıda ClassNK’nın misyonları, IMO’nun güncel konuları ve Sülfür 2020’de konuşulan konular ele alındı.

ClassNK yetkilileri, toplantının ardından davetlileri kokteyl aktivitesinde ağırladı. Yapılan aktivitede ClassNK Kıdemli İcra Başkan Yardımcısı Junichiro Lida, Met Direktörü Naoki Saito ve uzman Yuichi Taniguchi, Hiroshi Shibako, Genel Müdür HasanTahsin Acar ve İş Geliştirme Müdürü Serdar Faik Atukeren yer aldı.

Davette kısa bir konuşma yapan ClassNK Kıdemli İcra Başkan Yardımcısı Junichiro Lida, 20 yılı aşkın Türkiye’de olduklarını vurgulayarak “Bizimle yakın çalışma içinde bulunan paydaşlarımıza, özellikle güncel konuların tartışıldığı komite toplantılarımıza katılanlara teşekkür ederiz” dedi.

Davete aynı zamanda İLKFER kurucu ortakları İlker Meşe ve Feramuz Aşkın, Yasa Holding Genel Koordinatörü Erbil Özkaya ile Teknik Müdür Tulga Zengin, Onursan Satış Yöneticisi Bahadır Onur, Esko Marine Yönetim Müdürü Adem Kocadağ ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli de katıldı.

Denizcilik korosunda yer alan Erbil Özkaya, Erkan Dereli ve İlker Meşe, finalde “Odam Kireç Tutmuyor” ve “Haydar Haydar” adlı türküleri seslendirirken Junichiro Lida ve Hiroshi Shibako’nun türkülere eşlik etmesi dikkat çekti.

Vira Haber