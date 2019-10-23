ExxonMobil’e iklim davası açıldı!

Amerika’nın en büyük fosil yakıt şirketi ExxonMobil aleyhine eşi benzeri görülmemiş bir iklim değişikliği davası New York'ta görülecek. Şirket yatırımcıları iklim düzenlemesinin olası maliyetleri konusunda yanıltmakla suçlanıyor. Salı günü başlayan Exxon'un karbon salımlarının maliyeti hakkında yatırımcılara yalan söylediği iddialarıyla ilgili yargılanmasının 15 gün sürmesi bekleniyor.

ExxonMobil ise yatırımcılarla gerekli belgeleri ve bilgileri paylaştığını, davanın politik bir motivasyon olduğu şeklinde kendini savunuyor. New York Başsavcılığının açtığı davada Exxon'u on yıl boyunca yöneten eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un da mahkemede dinlenebileceği kaydediliyor.

Vira Haber