Paşabahçe Yeniden Boğaz’da Salınacak

İstanbul’un simge gemilerinden olmasına rağmen parçalanmak üzereyken kurtarılan Paşabahçe vapuru, Şehir Hatları İşletmesi’nce 1 yıl sürecek yenileme çalışması için Haliç Tersanesi’nde kuru havuza alındı. Üst güvertesinde küçük ağaçların çıkan, tahta döşemelerinde çimler yeşeren geminin çelik gövdesinin ise midyelerle dolduğu görüldü.



Prens Adaları’ndan Yalova’ya ekspres sefer yapacak kadar güçlü makine dairesine sahip Paşabahçe, tasarımı ve süratinin yanında sunduğu konforla İstanbul halkının gözde deniz ulaşım aracıydı.

58 YILLIK HATIRALAR

İtalya’da savaş gemisi olarak yapıldığı için üst güvertesindeki 8 metre yüksekliğindeki gözetleme direği, Paşabahçe’yi diğer vapurlardan ayırıyordu. 58 yıl İstanbul halkının hatıralarına ev sahipliği yapan Paşabahçe, 2010 yılında hizmet dışı bırakıldı. Farklı amaçlarla kullanılan efsane vapuru İstanbulluların isteğiyle tekrar ulaşım filosuna kazandırmak isteyen İstanbul Şehir Hatları İşletmesi, Beykoz Belediyesi ile protokol yaparak tarihi geiyi geri aldı.

Geminin yenilenmesi için de Paşabahçe’de çalışan denizci personelden oluşan bir danışma kurulu oluşturuldu. Haliç Tersanesi’nde kuru havuza alınan vapurun iki pervanesi ve şaftı sökülerek ilk adım atıldı. Vapurun gövdesini kaplayan metalin ölçümünün tamamlandığını belirten Haliç Tersanesi gemi mühendisi Gökmen Yorgancı, çürüme nedeniyle gövdenin büyük ölçüde değişeceğini vurguladı.

Yorgancı, “10 yıl kullanılmadığı için pas ve çürükler metali kaplamış. Yüzde 70 oranında gövde sacı değişecek. Mümkün olduğu kadar orijinal parçalarını kullanmaya çalışacağız. Tekrar İstanbul’a hizmet edeceği için görünüşü değişmeyecek. Mobilyaları ve yolcu salonlarında büyük değişim olacak” dedi.

2021 Haziran’ında tekrar kuru havuza alınacak vapurun eylül ayına kadar yeni gövdesine kavuşacağını belirten Yorgancı, Kasım sonunda Paşabahçe’nin İstanbul kıyılarını selamlayacağını ekledi. Yorgancı, “İstanbulluların alıştığı görüntüsü değişmeyecek. Salon girişindeki Artemis heykeli yerine konacak ve İstanbulluları mavi sularda seyahat ederken hatıralarına götürecek” dedi.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İstanbul halkının Paşabahçe ile duygusal bağı olduğunu belirterek, “Kent anılarına katkısı nedeniyle Paşabahçe Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Korunmaya Değer Kent Dokusu’ ilan etmişti. İstanbul kültürünün parçası, deniz kültürünün simgesi. Ve pek çok İstanbullunun anılarının önemli parçası. Eskiden görev yapanları ve akademik çevreleri buluşturarak 2021 sonuna kadar Paşabahçe’yi filomuza katmak istiyoruz. Tamamlandığında yaşça en eski ama en yeni vapurumuz olacak” dedi.

DENİZALTIYA ÇARPAN İLK VE TEK VAPURDU

İstanbul’da bir vapurda gerçekleyen tek doğuma Paşabahçe ev sahipliği yapmıştı. 1972 yılında Heybeliada’dan annesinin karnında bindiği vapurdan Deniz Yılmazişler Koğacıoğlu yolcu olarak inmişti. Paşabahçe, 1960’ta Yalova’dan Büyükada’ya gelirken, tatbikattaki TCG Sakarya denizaltısının periskopuna çarparak bir ilke daha imza atmıştı.

1952 yılında İtalya’da üretilen vapur, 73 metre boyunda. 18 deniz mili yapabilen gemi 58 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında Beykoz Belediyesi’ne hibe edilmişti. Bir süre nikah salonu olan vapur sahile çekilmişti. Sualtı resifi ya da savaş gemisi hedefi planlanırken kurtarılması için yolcuları kampanyalar yürütmüştü. Söküm ihalesi iptal edilen vapur, hibe yoluyla Şehir Hatları’na devredilmişti.

Kaynak: Gökhan Karakaş, Milliyet

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