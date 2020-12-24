9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni

2012 yılından beri her yıl Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanacak ödül töreni bugün Saat: 15.00’de gerçekleştirilecek.

Gençleri tasarıma teşvik ederek, gemi ve yat sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan yarışma, her yıl farklı konu ve kategorilerde düzenleniyor. 2020 yılı için “Elektrikli Feribot tasarımı” konusu ile gerçekleştirilen yarışmanın birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik ödülü 20.000 TL, üçüncülük ödülü 10.000, Mansiyon ödülü, Gemi Mühendisleri Odası özel ödülü ve Türk Loydu özel ödülü ise 5000 Türk lirası olarak belirlendi.

Dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanacak ödül törenini aşağıdaki linkler üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=PdDrxvBfPa8&feature=youtu.be

FACEBOOK

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