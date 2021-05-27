Pasifik Okyanusu'nun Derin Çukurlarındaki Cıva Kirliliği Seviyesi Alarm Veriyor

Scientific Reports isimli bilimsel dergide detayları paylaşılan bir araştırma, Pasifik Okyanusu'nun en derin çukurlarında benzeri görülmemiş miktarda, yüksek derecede zehirli cıvanın biriktiğini ortaya koydu.

Danimarka, Kanada, Almanya ve Japonya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen çalışmada, deniz seviyesinin en derin noktaları olan 8 ila 10 kilometredeki bölgelerden örnekler toplandı.

Yeryüzünde numune toplamak için en zor bölgelerden biri olan okyanus çukurlarından elde edilen örnekler, daha sonra laboratuvarlarda incelemeye alındı.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Hamed Sanei, bu alanda keşfedilen cıva miktarının, uzak deniz çökeltilerinin herhangi birinde şimdiye kadar tespit edilen miktardan daha fazla olduğunu kaydetti.

Sanei ayrıca kirlilik seviyesinin endüstriyel salınımlarla doğrudan kirletilmiş birçok alandan bile daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Keşfedilen cıva birikiminin atıklar nedeniyle oluşmuş olabileceğini söyleyen bilim insanları, okyanus tabanındaki tektonik hareketlerin, derin çukurlardaki birikimi yeryüzü katmanının derinlerine taşımasını beklediklerini ifade etti.

Araştırmacılar, uzun zaman alacak tektonik temizlik gerçekleşse bile, biriken cıvanın, okyanusların durumu hakkında endişe vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Vira Haber