Doğusel'den Deniz Salyasına Karşı Ortak Mücadele Çağrısı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında yapılan toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem’in katılımlarıyla video konferans sistemiyle yapıldı.

TEHLİKE ÇANLARI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, yaptığı konuşmada, deniz salyasını gündeme getirirken, “Deniz salyası yoğunluğunun özellikle bu yıl artması, Marmara için tehlike çanlarının çaldığını ortaya koymaktadır. Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi’nde su değişim hızının düşük olması gibi sebeplerin yanı sıra iklim değişikliği ile de alakalı olan deniz salyası, bu yıl balık sezonunun erken kapanmasına sebep olmuştur.

YOĞUNLUK ARTABİLİR

Denizdeki canlı popülasyonunu etkileyen, kötü koku ve kötü görüntü ile Marmara Denizi’nin çekim merkezi olmasının önüne geçecek boyutta olan deniz salyasının önümüzdeki yıllarda daha yoğunolacağını öngören bilim insanları mevcuttur. Bu sebeple Marmara Denizi’nin korunması, Çevre Bakanlığımızın, belediyelerimizin ve başta İMEAK Deniz Ticaret Odası olmak üzere denizle ilgili tüm unsurların üzerinde ehemmiyetle durması gereken bir konudur.

ÖRNEK OLMALIDIR

Deniz salyası ile mücadele konusunda en yoğun gayreti sarf eden kuruluşlardan birinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğugerçeğini görmekteyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri iki ayı aşkın süredir deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla deniz salyalarını topluyor. Öte yandan deniz uçağı sürekli incelemelerde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının diğer belediyelere de örnek olması gerektiği düşüncesindeyiz.

EYLEM PLANI

Kuşkusuz ki Marmara Denizi’nin deniz salyasından arındırılması için bir belediyenin çalışmaları yetmez. Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanıDoç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlık görevini yürüttüğü Marmara Belediyeler Birliği de bu konuda ortak eylem planını hayata geçirme kararı aldı. Bizler de, müsilaj sorununun ancak böyle bir eylem planı ile giderileceği düşüncesindeyiz” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, toplantıda bir sunum gerçekleştirerek, son dönemde denizlerimizde görülen deniz salyası tehdidi ve İzmit Körfezi için sürdürülebilir çözümlerle ilgili, “İzmit Körfezi’nde meydana gelen değişimlerle ilgili İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ile bir raporlama çalışması başlatıldı. İzmit Körfezi’nde meydana gelen değişimleri etkileyen ve tetikleyen unsurların ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesi için başlatılan bir proje. Bu proje ile İzmit Körfezi ekosisteminde zaman zaman meydana gelen biyolojik oluşumları etkileyen ve tetikleyen unsurların ortaya konarak bu durumun azalması ve/veya doğal seviyelere indirilmesi için çözüm önerileri geliştirilerek yapılabilecek çalışmalara yönelik rapor oluşturulması amaçlanmakta” dedi.

ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Ekonomik verilere de değinen Doğusel, “İlk dört ayda Kocaeli’ye 956 adet Türk bayraklı gemi, 2.212 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3.168 adet gemi uğramıştır. Bu sayı, Türkiye’ye uğrayan gemilerin 5’te biri, yani yüzde 19’udur.Yüklemede 10 milyon 759 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 16 milyon 461 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 27 milyon 220 bin ton elleçlenmiş olup Türkiye toplamından yüzde 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 629.348 TEU ile Türkiye genelinde üçüncü sıradadır.

İHRACAT RAKAMLARI

Kocaeli, dış ticaret istatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında 10 milyar 596 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ithalat ise 18 milyar 434 milyon dolara çıkmıştır. İlk dört ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 4 milyar 48 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 3 milyar 536 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğümüzden ilk dört ayda 6 milyar 481 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğümüzden ise 5 milyar 798 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlkdört ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 21 milyar 492 milyon liraya ulaştı. Geçtiğimiz nisan ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalatta düşüşler yaşanmıştır. İhracatta 340 milyon dolar, ithalatta ise 370 milyon dolarlık azalma görülmüştür. Buna bağlı olarak nisan ayında tahsil edilen vergi gelirlerinde de 28 milyon liralık düşüş izlenmiştir” dedi.

Meclis toplantısı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.

Vira Haber