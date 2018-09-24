Pasifik’te 'Beyaz Köpek Balığı Cafe'si bulundu

Hawaii’nin 1.200 deniz mili doğusunda yer alan bir okyanus yamacı, araştırmacılara beyaz köpek balıklarıyla ilgili bir bilgi kaynağı oldu. Büyük beyaz köpek balıkları, ABD ve Meksika’nın batı kıyısında yiyecek ve bol su kaynaklarını adeta hiçliğin ortasında bir huzur için terk ediyor.

Büyük beyaz köpek balıklarının bu mabet yerine araştırmacılar “White Shark Cafe” (Beyaz Köpek Balığı Cafe'si) adını verdi. Nisan ve Mayıs ayları boyunca büyük beyazların yaptığı bu yolculuk takip edilerek Colorado eyaleti büyüklüğündeki bu toplanma alanı keşfedildi. Yolculukta, ışığa duyarlı canlılar büyük beyazlara yol gösteriyor; kalamar, ton balığı, mavi ve mako köpek balıkları da onlara eşlik ediyor.

Köpek balıklarının bilinen en büyük cemaat mekanı diyebileceğimiz Cafe’ye yılda bir kez yolculuk yapılıyor. Alınan uydu görüntüsü ve takip cihazlarından alınan görüntüler bu mabedin oldukça çorak olduğunu ortaya çıkarttı. Bunun yanı sıra büyük beyazlarda nedeni bilinmeyen bir dalma rutini gözlemlendi. Gündüz saatlerinde biyolüminesan balıklarla dolu olan orta su adlı alana 1.400 fit inen büyük beyazlar, her gece yüzeyden 650 metre aşağıda bulunan sığ sulara toplanıyorlar.

Araştırmanın şu an için çiftleşme davranışıyla ilgisi var mı bilinmiyor ancak White Shark Cafe gizemini çözmek isteyen bilim insanları araştırmaların devamında bu toplanmanın amacını bulmayı umut ediyor.

Vira Haber