Portekiz’de 400 yıllık gemi enkazı bulundu

Arkeologlar, Portekiz kıyılarında 400 yıllık gemi enkazı buldu. 1575-1625 yılları arasında Hindistan'dan dönerken battığı düşünülen geminin enkazında Portekiz armalı baharat, seramik ve toplu silahlara rastlandı.

Başkent Lizbon yakınlarındaki Cascais kıyılarında enkazı bulunan geminin 1575 -1625 yılları arasında Hindistan'dan dönerken battığı düşünülüyor.

Portekiz'in Asya ülkeleri ile baharat ticareti o dönem zirvedeydi.

''BELKİ DE DÖNEMİN EN ÖNEMLİ KEŞFİ''

Reuters haber ajansına konuşan araştırma ekibinin direktörü Jorge Freire, deniz yüzeyinin 12 metre altında bulunan enkazın iyi muhafaza edildiğini söyledi. Ajans, bulunan seramikler, baharatlar, deniz kabukları ve topların o dönemde köle ticareti için kullanıldığını aktarıyor.

Freire, "Kültürel mirasımız için bu, son 10 yılın buluşu, belki de dönemin en önemli keşfi" diye konuştu.

BULGULAR, NOVA ÜNİVERSİTESİNİN 10 YILLIK PROJESİNİN ÜRÜNÜ

Söz konusu arkeolojik bulgular, Lizbon'daki Nova Üniversitesi'nin 10 yıllık projesinin ürünü. Portekiz hükümeti ile donanması da projeye destek vermişti.

''TAGUS NEHRİ'NİN AĞZI, TARİHİ ENKAZLAR İÇİN SICAK NOKTA''

Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes, Tagus Nehri'nin ağzının tarihi enkazlar için bir "sıcak nokta" olduğunu söyledi, "Bu keşif de kanıtı" dedi.

Vira Haber