Pendik'te Denizde Dip Temizliği Yapıldı
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekiplerince "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesi kapsamında denizde dip temizliği yapıldı.
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında denize dalış yapan ekiplere, gençlerin yer aldığı gönüllüler de destek verdi.
Dalgıçların sudan çıkardığı atıklar arasında ısıtıcı ve sandalye ile çok sayıda araç lastiği dikkati çekti.
Ekiplerce denizden çıkarılan atıklar daha sonra Pendik Gazipaşa Meydanı'nda sergilenerek, vatandaşların çevreye olan hassasiyetlerinin artırılması hedefleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Pendik, Deniz, Dip Temizliği
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