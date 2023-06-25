25 Haziran "Dünya Denizciler Günü" Kutlu Olsun

Bu özel günde deniz, okyanus, göl ile derin ve geniş akarsularda görev yapan; geçimini balıkçılık, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, tanker gemiciliği ve askeri gemicilik gibi farklı alanlardan sağlayan tüm çalışanlar hatırlanıyor. Fedakarlık, bilgi ve tecrübe isteyen denizcilik mesleği, 4'te 3'ü sularla kaplı olan dünyada, ekonominin ayakta kalabilmesi ve toplumların refahı açısından önem taşıyor. Evine ve ailesine kavuşabilmek için günlerce, kimi zaman da aylarca bekleyen denizciler; temel ihtiyaç malzemelerinin temini, tedarik zincirinin sürdürülebilmesi ve deniz güvenliğinin sağlanabilmesi gibi pek çok alanda önemli görevler üstleniyor.

Vira Haber