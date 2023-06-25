Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de Başladı
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüpten 515 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde verildi.
Organizasyonda kürekçiler, master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışıyor.
Suya inecek ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için ter döküyor.
Yarın sona erecek yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Körfez Kupası, Kocaeli, Yarış
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