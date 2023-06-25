Radyoaktif Özellikli Atık Suyu Denize Boşaltma Planı Protesto Edildi

Şinhua ajansının haberine göre, Tokyo yönetiminin Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu denize tahliye etme planının ardından binlerce kişi, Seul Belediye binasının yakınlarında toplandı.

Göstericiler, söz konusu plana karşı çıkarken Japonya'yı karada daha fazla depolama tesisi inşa etmeye çağırdı.

Çevrecilerin öncülük ettiği protestocular, Güney Kore hükümetini de Japonya'nın atık suyu denize boşaltmasına engel olmaya davet etti.

Protestocular, Japonya'yı "sorumsuzlukla" suçlarken Şinhua'ya konuşan bir gösterici ise söz konusu planın deniz ekosistemini bozmaya yönelik "suç eylemi" olduğunu ileri sürdü.

Japonya'da balıkçılar da bugün, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "karşı çıktıklarını" merkezi hükümete bildirdi.

- Denize tahliyenin 2023'ün yaz aylarında başlaması bekleniyor

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılması bekleniyor.

- Çin ve Güney Kore atık suyun denize boşaltılmasına tepkili

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı kararını duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile tsunaminin, Dai-içi nükleer santralindeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Vira Haber