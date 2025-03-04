PERCON 2025 Sharm El Sheikh'te Gerçekleşti

27 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, Denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini dört gün boyunca bir araya getirerek yeni iş birliklerinin temellerini attı.

PERCON Genel Koordinatörü Cüneyt Yalınkılıç'ın organizatörlüğünde ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin ana sponsorluğunda düzenlenen PERCON 2025, uluslararası denizcilik sektöründen temsilcileri buluşturarak sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

Verimli İş Görüşmeleri ve Stratejik Bağlantılar

Organizasyonda, sponsor firmalar ve özel süre alan tedarikçiler tüm katılımcılara sunumlar yaptı. Programın odak noktasını oluşturan birebir görüşmelerde, satın almacı firmalar önceden planlanmış randevularla kendileri için özel olarak hazırlanan alanlarda tedarikçi firma temsilcileriyle bir araya geldi. Her biri 20 dakika süren bu özel toplantılarda potansiyel iş fırsatları değerlendirildi ve yeni iş birlikleri kuruldu.

Günün yoğun görüşme programının ardından katılımcılar, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sırasında düzenlenen özel törende sponsor firmalara plaketleri takdim edildi.

Güçlü Sponsorlar ve Geniş Katılım

PERCON 2025, sektörün önde gelen kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) yanında, Aytemiz Makelsan Altın Sponsor olarak etkinliğe güç kattı. GİSAŞ ve NOX Sea Gümüş Sponsor, AVS ise Bronz Sponsor olarak organizasyona destek verdi. Etkinlikte toplam 67 satın almacı firma ve 80 tedarikçi firma bir araya gelerek, denizcilik endüstrisinde yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Bu yüksek katılım, PERCON'un sektördeki önemini ve prestijini bir kez daha kanıtladı.

Sektörel İlişkileri Güçlendiren Organizasyon

PERCON 2025, denizcilik endüstrisinin farklı segmentlerinden profesyonelleri bir araya getirerek hem mevcut iş ilişkilerinin güçlendirilmesine hem de yeni iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırladı. Katılımcılar, organizasyonun verimli geçen dört gününün ardından, etkinlik için tahsis edilen özel uçakla Türkiye'ye döndü.

Etkinlik organizatörü Cüneyt Yalınkılıç, PERCON'un büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, önümüzdeki yıllarda da denizcilik sektörüne değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Vira Haber