“Kadınların Gücüyle Denizlere Yön Veriyoruz!”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların her sektörde daha fazla temsil edilmesi gerektiğini hatırlatırken, eşitlikçi ve kapsayıcı çalışma ortamlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. 8 Mart vesilesiyle, bir kez daha kadın istihdamının önemine dikkat çeken Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kadınların denizcilik sektöründe daha fazla yer almasının yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda sektöre değer ve kalite katan bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Denizcilik sektörü, birçok alanda olduğu gibi, uzun yıllar boyunca cinsiyet ayrımcılığı ve önyargılarla şekillenmiş bir yapıya sahipti. Türkiye’de kadınlar, 1980’lerden itibaren denizcilik sektörünün farklı alanlarında yer almaya başlarken, ticari gemilerde istihdam edilmeleri ve denizcilik okullarına kabul edilmeleri ancak 1991’den sonra mümkün oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın (UAB) verilerine göre Türkiye’de 140.138 aktif gemi insanı görev yaparken, bu çalışanlardan 6.096’sı kadın. Zabitan sınıfında 1.803, tayfa sınıfında ise 4.293 kadın gemi insanı aktif olarak görev alıyor. Ancak denizci kadınların karşılaştığı en büyük zorlukların başında hâlâ 'cinsiyet ayrımcılığı' geliyor.

Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Atatürk’ün ‘Dünya yüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.’ sözünden ilham alıyoruz. Biz Camelot Maritime olarak kadınların denizcilik sektöründeki varlığını artırmaya kararlıyız. Çalışanlarımızın %40’ı kadınlardan oluşuyor ve sektörde kadın istihdamına öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Cam tavanı olmayan bir firma olarak, kadınların tüm pozisyonlarda aktif rol almasını teşvik ediyoruz” dedi.

Denizcilikte Kadınların Önündeki Engelleri Kaldırıyoruz!

Kadınların denizcilik sektöründeki yerini güçlendirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, sektördeki önyargılarla mücadele ettiklerini ifade etti: “Kadınlar yalnızca gemide çalışarak değil, aynı zamanda yönetici pozisyonlarında da başarılı işlere imza atıyor. Ancak kadınların denizcilik sektörüne girişinde hala çeşitli engeller mevcut. Biz Camelot Maritime olarak bu engelleri kaldırmaya, kadın denizcilerin önünü açmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Çavuşoğlu, kadın istihdamının şirketin başarısına doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak şunları ekledi: “Araştırmalar, kadınların yer aldığı ekiplerin daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Biz de Camelot Maritime olarak bunu sahada ve yönetim kademelerinde deneyimliyoruz.”

Yüzde 40 Kadın Çalışan Oranıyla Öncülük Ediyor

Camelot Maritime, sektör ortalamasının üzerinde bir kadın istihdam oranına sahip. Şirket bünyesinde kadınların güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Bugün ofislerimizde ve gemilerimizde çalışanların %40’ı kadınlardan oluşuyor. Bu oran, yalnızca bir istatistik değil, aynı zamanda vizyonumuzun ve inancımızın bir yansımasıdır.” dedi.

Kadın Denizciler Geleceğimizi Aydınlatıyor

Camelot Maritime’ın kadın çalışanlarıyla birlikte denizcilik sektöründe fark yaratmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Kadınlar yalnızca ofislerde değil, gemilerde de en yüksek performansı sergiliyor. Onların azmi, bilgisi ve emeğiyle daha güçlü bir denizcilik sektörü inşa ediyoruz. Bugün, tüm kadınların azmini, kararlılığını ve emeğini kutluyoruz” dedi.