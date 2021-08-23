Petrol Ofisi, 3 Ödül Birden Aldı

Brandon Hall Group HCM (Human Capital Management) Excellence Awards – Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021 yılı sonuçları açıklandı. İnsan Kaynakları alanındaki başarıların ödüllendirildiği küresel ödül programında başvurular, Brandon Hall Group kıdemli analistleri ve yönetim ekibi ile alanlarında öne çıkmış uzmanlardan oluşan bağımsız uluslararası bir jüri tarafından; ‘ihtiyaca uygunluk’, ‘programın tasarımı’, ‘işlevsellik’, ‘yenilik’ ve ‘genel olarak ölçülebilir faydalar’ gibi kriterler altında değerlendirildi.

Petrol Ofisi, yapılan değerlendirmede Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri 2021’de, iki farklı programı ile 3 ödül birden aldı. Petrol Ofisi’nin ‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’ online staj programı ‘Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı’ ve ‘En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası Programı’ kategorilerinde Altın Ödül’e layık görüldü. Petrol Ofisi’nin, Tüm İK süreçlerini online’a taşıdığı ‘İK İş Akışı Yönetim Sistemi: PratİK’ de, ‘Eşsiz ve Yenilikçi İK Programı’ kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2021 kazananlarına ödülleri, 1-3 Şubat 2022 tarihlerinde ABD, Florida'da gerçekleştirilecek olan HCM Mükemmellik Konferansı 2022'de düzenlenecek özel bir törenle verilecek.

Vira Haber