Salacak'tan Nazım'a...

Üsküdar’ın tarihine bakıldığında; M.Ö. 1000’li yıllara uzanan bir tarih ile karşılaşırız. Erken dönem Üsküdar’ın oluşumu bölgede Fenikelilerin, biri Kalhedon (Kadıköy), diğeri Moda Burnu’nda iki liman kenti kurmaları ile başlar. O çağlarda Fenikeliler, şimdiki Salacak Sahili’ne doğru uzanan sığlık kısma büyük taşlarla bir mendirek inşa ederler ve ticari iskeleleri ile tersanelerini Salacak çevresinde kurarlar.

Vira Haber/Vira TV