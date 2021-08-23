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Salacak'tan Nazım'a...

Salacak'tan Nazım'a...

İstanbul'un önemli simgelerinden Salacak; hem İstanbulluların hem de turistlerin gözdesi olarak karşımıza çıkıyor. En önemli eserlerinden biri olan Kız kulesinin en önemli hikayelerinden birini sizler için anlattık. İyi seyirler.

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Üsküdar’ın tarihine bakıldığında; M.Ö. 1000’li yıllara uzanan bir tarih ile karşılaşırız. Erken dönem Üsküdar’ın oluşumu bölgede Fenikelilerin, biri Kalhedon (Kadıköy), diğeri Moda Burnu’nda iki liman kenti kurmaları ile başlar. O çağlarda Fenikeliler, şimdiki Salacak Sahili’ne doğru uzanan sığlık kısma büyük taşlarla bir mendirek inşa ederler ve ticari iskeleleri ile tersanelerini Salacak çevresinde kurarlar.

Vira Haber/Vira TV

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