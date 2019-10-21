Petrol sızıntısı Aliağa sahilini kirletti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan petrol bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

İzmir Aliağa sahilini petrol türevi olduğu sanılan atıklar kapladı. Kirliliğe bir tesisteki sızıntının neden olduğu tahmin ediliyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıklar, bölge halkını tedirgin etti. Balıkçı barınağına teknelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, çok sayıda ekip bölgede temizlik çalışması başlattı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol türevi olduğu düşünülen atıklar kirletti. Bölgedeki bir tesisten denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi.

Önlem alındı

İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Aliağa Belediyesi'nin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi. Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.

''Gördüğümüz manzara felaket''

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari konuyla ilgili, "Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kirlilik, hem bölgede yaşayanları hemde balıkçıları tedirgin etti. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle, balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyinde görülen atık madde içinse bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Vira Haber