25 ülkeden 250 bunkerci İstanbul’da

IBIA 2019 Yıllık Toplantısı, 22-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılıyor. Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Deniz Ticaret Odası tarafından, yarın akşam (22 Ekim 2019 Salı akşamı), Çırağan Palace Kempinski’de, 19.00 - 21.00 saatleri arasında resepsiyon verilecek. Resepsiyon, basın mensuplarına açık olacak.

DTO Gemi Akaryakıt İkmal ve Sağlama Faaliyetleri Komitesi Başkanı ve aynı zamanda IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu, bütün dünya bunkercilerinin İstanbul’da toplandığını belirterek, “25 ülkeden 250 katılımcı İstanbul’a geliyor. Bir haftayı burada geçiriyorlar. Bu bütün dünyaya verdiğimiz çok önemli bir mesaj” dedi.

Ülke ve sektör için önemli bir organizasyon

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dünyanın en iyi en güvenilir ve en kaliteli ikmal limanı olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, “Sadece yakıt ikmalleri değil bütün servis hizmetleri burada gayet iyi veriliyor. Ve bunu bilen, bunu yerinde görmek ve dinlemek isteyen özellikle 2020’deki yeni regülasyon öncesi uygulamaları takip eden dünya bunkercileri, armatörler, hukukçular, IMO ve IBIA temsilcileri Türkiye’ye geliyorlar. Bunu ülkemiz adına çok büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Sektörümüz için çok önemli bir organizasyon oldu. Bütün katılımcıları çok güzel bir program bekliyor” diye konuştu.

Deniz yakıtlarındaki değişim için son viraj

Bu arada Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) kükürt emisyonlarının azaltılması amacıyla deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürecek düzenlemesi, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin önde gelen Petrol Ofisi, SOCAR Türkiye, Energy, Arkas gibi şirketler yakıt değişimi sürecine hazırlanmak amacıyla Deniz Ticaret Odası (DTO) bünyesinde "Istanbul Bunker 2020" çalışma grubunu kurdu.

Yıllık 3 milyon ton denizcilik yakıtı ihracatı gerçekleştiren İstanbul denizcilik sektörünün sülfür oranı azaltılmış yakıt temininde sorun yaşamaması için çalışmalar yürüten grup, yeni yakıt şartnamelerini uluslararası standartların benimsendiği Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi kriterlerine göre hazırladı.

Çalışma grubundan yapılan açıklamaya göre, IMO'nun deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'te indirecek düzenlemesi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmeden önce, tüm paydaşların bilinçlendirilmesi için seminer ve toplantılar gerçekleştirildi.

Ayrıca çalışma grubu, 22-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Endüstri Birliği (IBIA) Zirvesi'nde denizcilik sektörünün küresel oyuncularıyla bir araya gelecek.

1 Mart 2020'ye kadar süre tanınacak

Deniz yakıtında kükürt emisyonlarını azaltılacak düzenlemeye göre, gemilere, tanklarındaki sülfür oranı yüksek yakıtlardan kurtulmaları için 1 Mart 2020'ye kadar süre tanınacak fakat bu yakıtlar 1 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak. Yakıt kriterlerine uymayan gemiler hakkında hukuki yaptırımlar devreye girecek.

IMO'nun kriterleri dışında yakıt kullanımının cezai yaptırımı ülkelere göre farklılık gösterebiliyor.

Vira Haber