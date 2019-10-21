Sing Fuels’ten Türk iş ortaklarına teşekkür yemeği

Singapur menşeli küresel enerji firması Sing Fuels; global pazarda gemi sahiplerine, kiralama şirketlerine ve nakliye topluluklarındaki diğer firmalara bunker, enerji ve lojistik ticareti hizmetleri veriyor. Tedarikçilere ve müşterilerine partnerlik esasına dayanan ilişkiler kurduklarını belirten Sing Fuels Türkiye Temsilcisi Arzu Koçak Ermurat, “Bu bağlamda Türk iş ortaklarımız için 17 Ekim’de düzenlediğimiz teşekkür yemeği ile Türkiye’ye duyduğumuz ilgi ve güveni gösterdik” dedi.

Firmalarının 2012 yılında bunker brokerlığı hizmetleri sunmak için kurulduğunu dile getiren Arzu Koçak Ermurat, bunun yanında bunker yakıt ve yağlarını ihtiyaç duyan gemi sahiplerine ve kiralayanlara sağlamak için kurulduklarının altını çizdi. Şirketlerinin özellikle bunker yakıt endüstrisinde kendi işini yürütme konusunda daha fazla deneyim kazanmasına olanak sağladıklarını anlatan Ermurat, “Bunker tedarikçileri için güvenilir bir müşteri olan Sing Fuels, bunker kullanıcıları için de güvenilir bir satıcı konumunda. Geçtiğimiz yıllarda güçlü bir rekabet avantajı kazandık. Sing Fuels kuruluşundan bu yana, güvenilir bir iş ortağı olmaya özen gösteriyor” diye konuştu.

“Singapur’dan uluslararası pazarlara açıldık”

Küresel bir enerji şirketi olma misyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Arzu Koçak Ermurat, hızlı bir performans göstererek, Singapur’dan uluslararası pazarlara açıldıklarını vurguladı. Bugün itibarıyla temsilci ofisleri ve iştiraklerinin Danimarka, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'ye yayıldıklarının altını çizen Ermurat, şunları kaydetti: “Turkiye, Yunanistan, Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Kambocya’da ülke içi temsilcilerimiz bulunuyor. Global pazarda bu konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda personelimizi güçlendirerek, birbirlerinin bilgi birikimi ve becerileriyle kendilerini yükseltebildikleri bir şirket olmayı hedefliyoruz. İş ortaklarımız tarafından bakıldığında ise profesyonellerden oluşan özel bir kulüp olarak algılanmak ve benzersiz bir şirket ruhu ile tanınmak istiyoruz.”

Vira Haber