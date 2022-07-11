Pırlanta Gibi Denizler İçin

Doğamızın korunması amacıyla sürdürülebilir projeler oluşturulmasına her zaman destek veren Zen Pırlanta, on yılı aşkın süredir DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın sponsorları arasında yer alıyor.

2022 yaz sezonunda, ziyaretçi teknelerin denizlerimize bıraktıkları sıvı atıkları toplamak amacıyla Hisarönü Körfezi’nde çalışacak TURMEPA D-Marin teknesinin sponsorluğunu üstlendi. Özellikle yaz aylarında muhteşem sahillerimiz yerli-yabancı binlerce tekne tarafından ziyaret ediliyor. Ancak ne yazık ki teknelerin çok büyük çoğunluğu gerekli kurallara uymuyor ve sıvı atıklarını denizlerimize boşaltıyor. Zen Pırlanta, TURMEPA ile yaptığı iş birliği çerçevesinde Hisarönü Körfezi’ni “pırlanta gibi” yapmak üzere yola çıktı.

Zen Pırlanta’nın 4. Kez sponsorluğunu üstlendiği TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın “Mavi Kıyılar” projesi kapsamında Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde 17 koyda hizmet veriyor. TURMEPA’nın atık toplama filosuna 2018 yılında eklenen tekne, Hisarönü Körfezi’nde aralarında Bencik Koyu, Tavşanbükü, Tavşan Adası, Karasüleyman Bükü, İnbükü, Çubucak, Kale Adası, Orhaniye Koyu, Kargı Adası, Selimiye Koyu, Kameriye Adası’nın bulunduğu 17 koyda yat ve turistik teknelerden sıvı atık topluyor.

TURMEPA atık toplama tekneleri bugüne kadar 36 milyon litre sıvı atığın ve 2 milyon 700 bin kilogram katı atığın denizlere karışması önlemiştir. Zen Pırlanta’nın sponsorluğunu üstlendiği TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın atık toplama filosuna 2018 yılında katıldı, 17 koydaki teknelerden atık topluyor. Zen Pırlanta’nın bu sponsorluğun dışında da kıyı ve denizlerimizin korunması için TURMEPA’nın farklı projelerine destekleri her zaman devam etmektedir.

