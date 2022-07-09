İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Gelenek ve göreneklerimize göre bayramlar, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerini pekiştiren, küslük ve kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı çok özel günlerdir. Bu günlerde yoksulu gözetme, muhtaçla paylaşma gibi yüce değerler de en üst seviyeye çıkar.

Geçtiğimiz yılın başından itibaren tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelede zorlu bir süreci geride bıraktık. Aşılama konusunda alınan mesafe, vaka sayılarındaki düşüş bu bayramı daha içten kutlamamız için bizleri umutlandırsa da halen tehlikenin devam ettiğinin bilinciyle korunma önlemlerine azami dikkat ederek hareket etmemiz, sağlığımızın kıymetini bilerek, aldığımız her bir sağlıklı nefesin gerçek bir bayram vesilesi olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Kurban Bayramının İslam alemine ve milletimize sağlık, huzur, barış ve esenlikler getirmesini temenni ederken, vatanımızda huzurlu bayramlar geçirmemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı